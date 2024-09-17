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В Туле пройдет крупная ярмарка вакансий
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

В Туле пройдет крупная ярмарка вакансий

Более 10 предприятий набирают себе сотрудников.

19 сентября в тульском Кадровом центре «Работа России» с 14.00 до 16.00 пройдет ярмарка вакансий. В открытом отборе примут участие такие предприятия:

  • Управление Федеральной службы судебных приставов,
  • ООО «Тульская гармонь»,
  • Городская клиническая больница № 2 г. Тулы,
  • ОАО «Вимм-билль-данн напитки»,
  • АО «Газпром газораспределение Тула»,
  • Филиал АО «Дороги и мосты» «Мехстроймост», 
  • Тульский завод механических систем,
  • Тульская областная клиническая больница,
  • Управление Росреестра по Тульской области,
  • ООО «Фторэластомеры»,
  • «Здравсервис», 
  • Тульские городские электрические сети и др.

Как сообщает Центр занятости Тульской области, работодатели приглашают на работу социальных работников, слесарей-электриков, шлифовщиков, инженеров-конструкторов, офис-менеджеров, энергетиков, продавцов, операторов станков с ПУ, рабочих зеленого хозяйства, трактористов, водителей, уборщиков, аппаратчиков, машинистов крана, стропальщиков и др.

Место проведения: Тула, Кадровый центр «Работа России», ул. Демонстрации, 34. Вход свободный, предварительная запись не требуется.

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