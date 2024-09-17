В Туле пройдет крупная ярмарка вакансий

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Более 10 предприятий набирают себе сотрудников.

19 сентября в тульском Кадровом центре «Работа России» с 14.00 до 16.00 пройдет ярмарка вакансий. В открытом отборе примут участие такие предприятия:

Управление Федеральной службы судебных приставов,

ООО «Тульская гармонь»,

Городская клиническая больница № 2 г. Тулы,

ОАО «Вимм-билль-данн напитки»,

АО «Газпром газораспределение Тула»,

Филиал АО «Дороги и мосты» «Мехстроймост»,

Тульский завод механических систем,

Тульская областная клиническая больница,

Управление Росреестра по Тульской области,

ООО «Фторэластомеры»,

«Здравсервис»,

Тульские городские электрические сети и др.

Как сообщает Центр занятости Тульской области, работодатели приглашают на работу социальных работников, слесарей-электриков, шлифовщиков, инженеров-конструкторов, офис-менеджеров, энергетиков, продавцов, операторов станков с ПУ, рабочих зеленого хозяйства, трактористов, водителей, уборщиков, аппаратчиков, машинистов крана, стропальщиков и др.