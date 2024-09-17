В Туле пройдет крупная ярмарка вакансий

19 сентября в тульском Кадровом центре «Работа России» с 14.00 до 16.00 пройдет ярмарка вакансий. В открытом отборе примут участие такие предприятия:
- Управление Федеральной службы судебных приставов,
- ООО «Тульская гармонь»,
- Городская клиническая больница № 2 г. Тулы,
- ОАО «Вимм-билль-данн напитки»,
- АО «Газпром газораспределение Тула»,
- Филиал АО «Дороги и мосты» «Мехстроймост»,
- Тульский завод механических систем,
- Тульская областная клиническая больница,
- Управление Росреестра по Тульской области,
- ООО «Фторэластомеры»,
- «Здравсервис»,
- Тульские городские электрические сети и др.
Как сообщает Центр занятости Тульской области, работодатели приглашают на работу социальных работников, слесарей-электриков, шлифовщиков, инженеров-конструкторов, офис-менеджеров, энергетиков, продавцов, операторов станков с ПУ, рабочих зеленого хозяйства, трактористов, водителей, уборщиков, аппаратчиков, машинистов крана, стропальщиков и др.
Место проведения: Тула, Кадровый центр «Работа России», ул. Демонстрации, 34. Вход свободный, предварительная запись не требуется.