Житель Тулы заплатил миллион рублей за убийство бывшего мужа своей подруги

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В Туле мужчина нанял киллера за миллион рублей для убийства бывшего мужа сожительницы. О своих планах мужчина в феврале рассказывал своему знакомому, которого впоследствии и попросил найти исполнителя убийства.

Напарник согласился и нашел человека, который за денежное вознаграждение готов был совершить убийство.

Сначала туляк заплатил в качестве предоплаты 200 тысяч рублей, а после того, как киллер показал фото, на котором сымитирована смерть мужчины, отдал оставшиеся 800 тысяч рублей. После этого подсудимого задержали полицейские.

— Преступные действия не были доведены подсудимым до конца по независящим от него обстоятельствам. Убийство потерпевшего было предотвращено в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками службы безопасности, — рассказали в пресс-службе судов.

На предварительном следствии мужчину заключили под стражу. 11 сентября судебное заседание по уголовному делу было отложено по ходатайству стороны защиты для предоставления дополнительного времени для согласования линии защиты с подзащитным. Следующее судебное заседание состоится 16 сентября.