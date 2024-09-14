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Житель Тулы заплатил миллион рублей за убийство бывшего мужа своей подруги
Фото: ru.freepik.com.

Житель Тулы заплатил миллион рублей за убийство бывшего мужа своей подруги

Суд заключил мужчину под стражу.

В Туле мужчина нанял киллера за миллион рублей для убийства бывшего мужа сожительницы. О своих планах мужчина в феврале рассказывал своему знакомому, которого впоследствии и попросил найти исполнителя убийства. 

Напарник согласился и нашел человека, который за денежное вознаграждение готов был совершить убийство. 

Сначала туляк заплатил в качестве предоплаты 200 тысяч рублей, а после того, как киллер показал фото, на котором сымитирована смерть мужчины, отдал оставшиеся 800 тысяч рублей. После этого подсудимого задержали полицейские. 

— Преступные действия не были доведены подсудимым до конца по независящим от него обстоятельствам. Убийство потерпевшего было предотвращено в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками службы безопасности, — рассказали в пресс-службе судов. 

На предварительном следствии мужчину заключили под стражу. 11 сентября судебное заседание по уголовному делу было отложено по ходатайству стороны защиты для предоставления дополнительного времени для согласования линии защиты с подзащитным. Следующее судебное заседание состоится 16 сентября.

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Автор:
сегодня, в 18:05 0
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