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Без прояснений. Сегодня в Туле днем ожидается пасмурная погода и до +26 градусов.

На XIII фестивале адыгейского сыра в России была создана самая длинная косичка из копченого сыра, длина которой составила 189 метров, а вес — 200 килограммов. Для ее изготовления потребовалось 2,5 тонны молока. Десять работников "Гиагинского молзавода", работая в две смены, сплели эту уникальную косичку всего за сутки.

Фестиваль адыгейского сыра проходит ежегодно и привлекает тысячи гостей. В дополнение к рекордной косичке на фестивале проводятся мастер-классы, дегустации, конкурсы, ярмарки и различные развлекательные мероприятия. Текущий фестиваль был посвящен 75-летию "Гиагинского молзавода", который устанавливает рекорды уже четвертый год подряд.

Сегодня встаем вместе с Моя Мишель - Облака.

Бабушка из Румынии использовала в качестве дверного упора камень, который оказался редким янтарём возрастом 38-70 миллионов лет, и стоимостью около 1 миллиона евро. Женщина, не подозревая о ценности находки, просто решила, что он подходит для интерьера её дома.

Когда в дом бабушки однажды ворвались воры, они не заметили этого бесценного сокровища, лежащего у них под ногами. Таким образом, главными проигравшими в этой истории стали сами грабители, которые упустили уникальную возможность обогатиться. Бабушка же, напротив, невольно сохранила свою драгоценную находку, даже не подозревая о её истинной ценности.

От утреннего света, мягко обнимающего мир, до золотых закатов, окрашивающих небо в яркие оттенки — каждая фотография рассказывает свою историю. Погрузитесь в атмосферу спокойствия и гармонии, ощутите силу и красоту солнечного света, который наполняет наши дни жизнью и вдохновением.

Солнечного настроения!