Как жили в Туле студенты 90-х и нулевых

Фото из архива автора.

Физик или лирик?

После окончания школы встал вопрос: куда пойти, куда податься? Надежды поступить на очень модный тогда юрфак испарились после того, как английский язык на вступительных экзаменах в тульский политех был сдан мной на оценку «хорошо». Отец настоял на технической специальности, в итоге выбрали бинарную (двойную) спецуху на машфаке. Успешно сдав вступительные испытания (в те времена их надо было сдавать; такая наиудобнейшая вещь, как ЕГЭ, нам только снилась!), я был зачислен на первый курс политеха!

Название специальности старшими товарищами и нашим куратором Александром Вилениновичем разглашать было не велено – нам выдали спецпропуски в первый корпус («копейку») и студенческие билеты, в которых был написан номер нашей группы, – 121372.

– Желаю всем девушкам за время обучения выйти замуж, а всем юношам – держаться до последнего! – то ли серьезно, то ли в шутку сказал на церемонии выдачи студенческих билетов наш куратор Александр Виленинович Сатаров.



Сдал сопромат – можешь жениться!

Высшую математику (или «вышку», как мы ее называли между собой) у нашей группы вел тогда еще рядовой преподаватель, впоследствии ставший ректором университета, – Михаил Васильевич Грязев (между собой мы уважительно называли его дядя Миша и очень любили за веселый нрав и искрометный юмор).

– Ну что, товарищи студенты, открываем наш молодежный вечер? – с этих слов начиналось каждое практическое занятие по «вышке».

Даже ругать за ошибки в расчетках, которые мы периодически делали, он умел очень смешно:

– Ну что же вы все так неправильно решили? Рекомендую: сходите в нашу библиотеку, возьмите там простой учебник под названием «Математика в кишлаках и аулах», автор – Долбянский…

…1998 год. На экзамене по «вышке» попался сложный билет, и я не решил вообще ничего! При ответе пытаюсь «натянуть сову на глобус» и договориться с преподавателем. В ответ он лишь сочувственно кивает головой:

– Могу помочь вам только одним – поставить неявку на экзамен. Мне кажется, я вас сегодня не видел… Кто-нибудь видел сегодня студента Бирюка?

Аудитория хором отвечает:

– Нет!!!

Занавес…

…Радовали студентов и совсем новые предметы в расписании – такие, каких не было в школе. К примеру, на парах начертательной геометрии мы чертили на ватманах аксонометрии различных деталей. И при проверке норовили подсунуть педагогу свой карандаш, чтобы потом не стирать лезвием исправления, сделанные шариковой ручкой (а такие случаи «на стройке» бывали, и не раз!). Чертили и «стеклили» тогда в основном вручную, лишь очень продвинутые студенты пользовались специальными чертежными компьютерными программами.

– Учитесь, у нее ж опыта больше! – ставила педагог нам в пример студентку-отличницу. И очень удивлялась нашему дружному смеху в ответ...

Самыми сложными для большинства вчерашних школьников были такие новые предметы, как теоретическая механика, а немного позже – сопротивление материалов (сокращенно сопромат). Некоторые из однокурсников так и остались под этими неверно рассчитанными балками – проще говоря, были отчислены за неуспеваемость либо ушли в академический отпуск. Зато те, кому эти балки в результате покорились, ходили с гордо поднятой головой: как говорили на нашем потоке, «сдал сопромат – можешь жениться!»



Как сдать экзамен без подготовки

О перипетиях студенческой поры рассказывает туляк Владимир Васин, 44 года:

Владимир Васин – Помню, одним из первых экзаменов в институте нам поставили основы ракетостроения, которые преподавал доцент кафедры Альберт Ромилович Орлов. Я вообще не подготовился к этому экзамену, но все равно пришел его сдавать. Мне тогда сильно повезло: препод разрешил освежить память перед ответом, для чего разложил на первой парте учебники по своему предмету.

Пока вся группа сдавала экзамен, Владимир, что называется, «учил матчасть», штудируя научную литературу. В результате освоения курса ракетостроения экспресс-методом сложный экзамен был успешно сдан!

– Вообще, свою первую сессию вся наша группа сдавала без зачеток. Староста группы собрал день­ги на их приобретение, а потом проиграл все в модную в то время игру Q-Zar. Отметки ставили сразу в журнал, а уже потом, по весне, переносили их в зачетные книжки.

Забавные случаи происходили не только на экзаменах, но и в поездках «на картошку».

– Мы собирали в колхозе морковку, и нас, троих студентов, забыли забрать – пришлось добираться до города на перекладных. Добравшись, мы решили разобраться с виновниками ситуации. Пришли, никого не зная в лицо, в деканат, где к нам вышел какой-то преподаватель. Спрашивает: мол, что случилось? Мы отвечаем: мол, так и так, нас забыли в колхозе. Педагог удивился и уточнил, кто был указан как ответственный. И тут один из нас вспоминает, что вроде бы какой-то Стреляев… Препод посмотрел на него пристально и сказал: «Вообще-то, Стреляев – это я!..»

В студенческую пору было всё: по ночам «рисовали» курсовые для сдачи, за сутки до экзамена осваивали полугодичный курс сложных предметов по специальности и сдавали, сдавали, сдавали…

– Я считаю, что всем нам очень повезло – и с группой, и с институтом, и с преподавательским составом! Сегодня люди, которые в наше время учились на младших курсах, уже работают преподавателями на кафедре. Что неудивительно: нашему выпуску в этом году исполнилось 20 лет…

Пиво, учеба и рок-н-ролл

Сегодня ТулГУ – современный университет, в котором упор сделан на здоровый образ жизни студентов и преподавателей. 25 лет назад все было по-другому. В это сложно поверить, но в конце девяностых – начале нулевых в политехе и некоторых других тульских вузах пиво не было под запретом. Напротив, пышным цветом распустились всевозможные бары и закусочные во многих учебных корпусах и даже студенческих общежитиях!

Пенный напиток можно было на вполне законных основаниях приобрести и употребить в большинстве заведений студенческого общепита. По понятным причинам у отдельных студентов, что называется, сносило крышу: приобретали, тут же употребляли, и не раз! То же относилось и к курению: центральный вход в главный и девятый корпус в те годы не просто напоминал гигантскую курилку, но фактически таковой и являлся.

Образ любимой альма-матер венчали два магазина по продаже кассет и компакт-дисков – одним словом, пиво и рок-н-ролл!

Впоследствии администрация университета навела порядок: продавать алкоголь в вузе запретили, для курения выделили специальное место на заднем дворе, место «забегаловок» заняли центры копировальных и офисных услуг. Но многие студенты конца девяностых до сих пор вспоминают институт тех лет как островок абсолютной свободы!

Только цифры

250 рублей – такую стипендию в конце девяностых мог получать студент вуза, сдавший экзаменационную сессию без троек.

5 рублей стоила бутылка пива.

3 рубля стоил лист ватмана формата А1.

приметы

Студенческие приметы и ритуалы из девяностых

• «Звать халяву». Студенты верили: если в морозную полночь высунуть зачетку в форточку и три раза крикнуть: «Халява, приди!», то зачет или положительная оценка гарантированы.

• Отвечать в середине. Отвечать первым и последним на экзамене считалось плохой приметой.

• Не стричься и не бриться. Суеверные студенты считали, что с волосами уходит и их ум, – поэтому не стриглись и не брились перед зачетной и экзаменационной сессией.

• «Счастливый пятак». Некоторые студенты находили старые советские пятикопеечные монеты, клали в носок под пятку и приходили на экзамен – за своими пятерками.