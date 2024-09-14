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Илья Беспалов - тулякам: «Давайте вместе делать будущее нашего города, потому что вместе мы — сила!»
Фото Катерины Беловой.

Илья Беспалов - тулякам: «Давайте вместе делать будущее нашего города, потому что вместе мы — сила!»

14 сентября глава администрации Тулы принял участие в праздновании Дня города.

Утром прошел торжественный прием делегаций из городов России и Белоруссии, а также подводного крейсера «Тула». Поздравить оружейную столицу с 878-летием прибыли гости из Санкт-Петербурга, Липецка, Владимира, Рязани, Ярославля, Старого Оскола и белорусского города-побратима Могилева.

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Глава города Тулы Ольга Слюсарева и глава администрации Илья Беспалов поблагодарили делегации и выразили надежду на дальнейшее укрепление деловых и дружеских связей. 

Для делегаций организовали экскурсионную программу и посещение праздничных площадок. Высокие гости признались, что Тула — это красота и восторг! 

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Максим Гурин, председатель Могилевского городского Совета депутатов:

— В Туле я уже в четвертый раз. Тула — город-побратим Могилева с 1998 года. Но связи наши завязались гораздо раньше. В 1941 году 172-я тульская стрелковая дивизия стояла вместе с могилевчанами у стен Могилева. 23 дня и ночи тульская дивизия стояла насмерть. Так что нас связывает гораздо большее, чем договор побратимства. У нас общая история. Мы гордимся нашей дружбой. Город у вас очень красивый и прекрасный.

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Я активно фотографируюсь в ваших красивых локациях, я на связи с нашей пресс-службой и все фото будут в нашем телеграмм-канале. Всё, что мы сегодня увидим своими глазами, увидят и могилевчане в наших соцсетях. 

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Вячеслав Гвоздев, исполнительный секретарь Старооскольского отделения партии «Единая Россия» (Белгородская область):

— Я в Туле в первый раз, приехал сюда с женой и двумя детьми. Скажу, что такого масштаба я не ожидал. То, что мы увидели — такая красота! Чувствуется всеобщая любовь к городу — и власти, и людей. Вы едины, и это впечатляет. Мы в восторге! В ближайшее время мы еще раз посетим Тулу всей семьей уже как туристы. Огромное спасибо и руководству города и всем тулякам, что вы делаете такие прекрасные места для отдыха и бережете всё это. От всех жителей Белгородской области, от всех тех, кого вы так поддерживаете, желаю городу процветания, тулякам — здоровья, а власти — продуктивной работы. И мирного неба нам всем. 

Илья Беспалов и члены делегаций прогулялись по локациям на Казанской набережной, в кремле и на улице Металлистов.  На набережной были организованы интерактивно-развлекательные и презентационные площадки тульских предприятий и НКО.

Так, на патриотической площадке туляки смогли узнать, как помочь в сборе гуманитарной помощи, а также изготовить на мастер-классах необходимые бойцам предметы. 

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Татьяна Столярова, начальник управления культуры и туризма администрации города Тулы, рассказала главе администрации, что скоро в Туле откроется еще три филиала федеральных музеев.

— Театральный музей Бахрушина откроется в историческом центре, на улице Металлистов. Музей Андрея Рублева — на пересечении ул. Менделеевской и Садового переулка, а Политехнический музей — на проспекте Ленина, в бывшем кинотеатре «Центральный». Надеемся, что к концу 2025 года уже будут отреставрированы здания, а в 2026 году мы откроем сами музеи. Может быть, все получится и быстрее, — отметила Столярова. 

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На главной сцене Казанской набережной Илья Беспалов принял участие в торжественной церемонии открытия Дня города. Он от души поздравил всех туляков с праздником: 

— Дорогие туляки! Сегодня нашему городу исполнилось 878 лет. У города-героя Тулы великая история, и мы с вами — часть этой истории. Мы — одна большая семья.

Тула богата своими талантами. Это и мастеровые люди, и инженеры, оружейники, конструкторы, люди творческих специальностей и даже космонавты. И сейчас перед глазами молодого поколения как раз стоит плеяда замечательных людей, которые родились в Туле и которые не только сделали свое имя, но и прославили свою малую родину.

Наша с вами задача — сделать город еще лучше. Я желаю Туле процветания, дальнейшего развития. Ну, а всем тулякам крепкого здоровья и благополучия. Давайте вместе делать будущее нашего города, потому что вместе мы — сила! С праздником, дорогие туляки! 

Здесь же в торжественной обстановке чествовали Почетных граждан города-героя Тулы. В этом году это высокое звание присвоено троим тулякам:

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Николаю Васильевичу Калинину — исполняющему обязанности директора Тульского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»;

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Леониду Викторовичу Степанову — ведущему конструктору АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова»;

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Андрею Александровичу Шестакову — президенту Союза «Тульская торгово-промышленная палата».

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В рамках торжественного мероприятия были вручены Почетные знаки «За вклад в развитие города Тулы» и «Юное дарование города-героя Тулы», а также паспорта юным тулякам.

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сегодня, в 18:07 +1
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