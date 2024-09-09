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  5. 9 сентября: хвостатый коллега и возрождение легенды от Renault - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
9 сентября: хвостатый коллега и возрождение легенды от Renault

9 сентября: хвостатый коллега и возрождение легенды от Renault

Доброе утро! Начинаем в новую рабочую неделю и бежим читать только хорошие новости. Поехали!

Немного облачно. Сегодня в Туле пасмурно, а температура воздуха поднимется до +27 градусов.

Одна японская компания приняла на работу 10 кошек. Одна из них, проработавшая в компании 20 лет, занимает должность председателя и превосходит по статусу даже генерального директора. Остальные кошки работают в качестве клерков, менеджеров и аудиторов.

По мнению руководства, пушистые сотрудники помогают привлекать новых работников и укрепляют командные связи. Кроме того, их присутствие способствовало снижению уровня текучести кадров.

Сотрудники отмечают, что иногда хвостатые коллеги отвлекают от работы, но это воспринимается как положительный момент — такие перерывы помогают людям отдохнуть. В целом, наличие кошек в офисе положительно влияет на корпоративную культуру и общее настроение коллектива.

Сегодня начинаем день в ритме Train - Call Me Sir.

Французская компания Renault решила возродить один из самых культовых автомобилей 70-х годов — Renault R17, но в современном электрическом исполнении. 

Дизайн новинки разработал известный французский дизайнер Ора Ито, который сумел сохранить характерные черты оригинала, адаптировав их к современным требованиям. Новый R17 сочетает в себе ностальгические элементы прошлого и актуальные тренды автомобильной индустрии.

Премьера автомобиля состоится на Парижском автосалоне, однако информация о запуске серийного производства пока не раскрыта.

В этой фотоподборке мы погружаемся в увлекательный мир коллекционирования, где каждое собрание предметов рассказывает свою уникальную историю. От старинных марок, которые переносят нас в прошлое, до ярких фантиков, сохранивших атмосферу детства — каждая деталь наполнена ностальгией и смыслом. 

Ностальгического настроения!

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Автор:
вчера, в 06:00 0
 

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