14 и 15 сентября в Туле пройдет фестиваль уличных театров «Театральный дворик».



Туляков ждут 40 спектаклей и перфомансов, 35 театральных, цирковых, музыкальных, танцевальных коллективов, более 250 артистов из 7 городов.

Первый день фестиваля пройдёт в Городском кремлёвском саду.



На площадках Кремлёвского сада развернутся фотозоны, будет работать аквагрим, ярмарка мастеров, публику будут развлекать клоуны, фокусники, живые статуи и ходулисты, — рассказали организаторы.



Второй день фестиваля пройдёт во внутреннем дворе «Ликёрки Лофт». К представлениям и интерактивам для детской и семейной аудитории добавятся серьёзные спектакли, концептуальные, с глубокими идеями.



Здесь развернётся несколько площадок, одна из которых станет концертной. В течение дня на ней будут выступать музыкальные коллективы разных жанров. Своё мастерство покажут цирковые артисты, танцоры, акробаты. Будет работать ярмарка. Всё пространство дворика «Ликёрки» станет одной большой сценой для перфомансов разных жанров, а зрители будут непосредственными участниками происходящего.