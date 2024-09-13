13 сентября: марсианские тайны и собачья звезда футволея

Доброе утро! Радуемся наступлению долгожданной пятницы, несмотря на то, что сегодня 13-е число.

О погоде на выходные. Сегодня в Туле облачно с прояснениями и до +27 градусов, в субботу и воскресенье погода будет аналогичной.

На Марсе обнаружены тысячи загадочных солевых отложений, которые могут скрывать следы древней жизни. Ученые с нетерпением ждут возможности исследовать эти уникальные образования.

Среди них особенно выделяется огромный смайлик, сформированный из соли. Его глаза — это кратеры, оставшиеся от падения метеоритов. Раньше это был солёный водоём, в котором, возможно, существовала жизнь.

Всего на Красной планете обнаружено 965 подобных солевых отложений, размеры которых варьируются от 300 до 3000 метров. Ученые считают, что эти загадочные структуры являются ключевыми объектами для будущих исследований, так как в них лучше всего могут сохраниться древние следы жизни.

Изучение марсианских солевых отложений поможет пролить свет на историю Красной планеты и, возможно, даст ответ на вопрос, была ли когда-либо на ней жизнь.

Собираемся вместе с Cosmo Sheldrake - Come Along.

Бордер-колли по кличке Флоки из Бразилии стал настоящей звездой футволея — гибрида футбола и пляжного волейбола. Этот энергичный пес поразил всех своими впечатляющими навыками игры, которые он демонстрирует вместе с профессиональными спортсменами.

Флоки не просто участвует в матчах, он стал настоящим инфлюенсером в мире футволея. Его фото и видео с тренировок и соревнований набирают тысячи лайков и восторженных комментариев. Флоки активно путешествует по стране, встречаясь с новыми партнерами по команде и участвуя в показательных выступлениях.

Благодаря своей харизме и таланту, Флоки завоевал любовь болельщиков и стал одним из самых узнаваемых "игроков" в бразильском футволее. Его история вдохновляет многих собаководов и любителей спорта по всему миру.

Аэропортовая эстетика (airportaesthetic) — это тренд в социальных сетях, связанный с фотографиями аккуратно уложенных вещей в лотках перед сканированием. Этот визуальный стиль, характерный для аэропортов, стал популярен среди пользователей и приобрел как поклонников, так и критиков.

Аккуратного настроения!