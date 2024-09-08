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Фестиваль FERMA & JAZZ: фермерская еда, козочки и много музыки
Фото Алексея Пирязева.

Фестиваль FERMA & JAZZ: фермерская еда, козочки и много музыки

Фестиваль состоялся на территории курорта «Заокские поля» в Тульской области 7 сентября.

Фестиваль FERMA & JAZZ прошел в Заокском районе первый раз. Гостей порадовала потрясающая атмосфера современной фермы с животными, вкусная еда, лаунж-зона для отдыха и яркая концертная программа. И самое главное — очень приятное, дружелюбное, свободное общение.

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Артем Антропов, генеральный директор курорта «Заокские поля»:

— Сегодня на курорте — первый ежегодный осенний фестиваль FERMA & JAZZ, который призван популяризировать фермерское направление и любовь к сельскому хозяйству. Идея родилась спонтанно, как и бывает со всеми хорошими идеями. Осень, надо людей радовать чем-то свежим, чем-то новым. И вот фермерский фестиваль как раз такой. Это что-то принципиально новое, такого формата в Тульской области нет и будет кстати. 12 именитых поваров со всей России готовят блюда из фермерской продукции. Много хорошей музыки, молодых ярких исполнителей, а также популярная на все времена группа Demo. 

Мы не сравниваем себя с такими большими фестивалями как «Дикая Мята». Пока что! Не сразу все устроилось. Стараемся мыслить стратегически и через год ждем всех снова на фестивале FERMA & JAZZ. Будет еще больше популярных артистов!

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На фестиваль приехало очень много семей с маленькими детьми и с подростками, молодые пары, зрелые люди — то есть этот фест для всех. А один смелый молодой человек прямо рядом с главной сценой сделал предложение своей любимой девушке и та сказала: «Да!»

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За гастрономическое сопровождение фестиваля отвечали именитые шеф-повара, собранные со всех уголков России. Все блюда были приготовлены из натуральных фермерских продуктов. 

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Дмитрий Шатохин, шеф-повар грузинского ресторана «Этери», город Серпухов:

— Мой друг Андрей Забелин (шеф-повар курорта «Заокские поля», амбассадор CHEFSTEAM, ассоциации шеф-поваров России, — прим. авт.) пригласил меня поучаствовать в этом фестивале и я с радостью согласился. Я уже бывал тут, вместе с Андреем давал гастроужин, мне здесь очень нравится. Сегодня я в смокере (американская коптильня) готовил свиные ребра, гусей, а также кубанский борщ с копченостями и шашлык. Гостям понравилось все!

Я никогда не сидел ни на одной диете. Тем более мы, повара, постоянно все дегустируем — это называется бракераж. Я сам больше всего люблю жареную картошечку с мясом, ну, а мое фирменное блюдо — копченые ребра «шатохи», я их так назвал по своей фамилии! 

Я самоучка, по профессии я — тракторист. Читал много литературы, и у меня получалось готовить очень хорошо. Я достиг такого уровня, что плотно общаюсь с Костей Ивлевым, мы друзья. Если мне надо, я могу позвонить ему и спросить совета. Но пока справляюсь сам (смеется). Главное, к любому продукту подходить с чистой совестью. Если человек готовит в плохом настроении, в стрессе, у него не получится вкусное блюдо. Так что подходить к плите нужно в хорошем настроении и с любовью!

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На фестивале выступало много молодых исполнителей, имена которых пока еще не у всех на слуху, а вот очень многие песни наверняка покажутся знакомыми. Свят, Kalvados, Мичелз, Кучер…

Мичелз и Kalvados, дуэт:

Kalvados: 

Например, у автора и исполнителя Свята (Святослав Степанов, — прим. авт.) в августе было пять миллионов прослушиваний на Яндекс. Музыка. Творчеством он занимается с самого детства. Правда, музыкальную школу Святослав не окончил и бросил — в тот момент хотелось бегать и играть с пацанами. А вот позже получил образование в ГИТИСе как артист эстрады.

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Самая большая площадка, на которой он выступал — «Олимпийский», тогда он пел на разогреве у Сергея Лазарева. «Я из тех людей, что успели крикнуть: „Привет, „Олимпийский!“ — смеется Свят. 

 

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Свят:

— В Тульской области я впервые, мне нравится! Здесь очень живописно, классные животные, которых ты не так часто встретишь в Москве. Круто, что здесь их можно даже погладить. Очень люблю природу, свежий воздух, мне нравится заземляться. 

Мой жанр - инструментальная балладная лирика. Я очень люблю выступать и неважно, какая площадка, но опен-эйр — это прекрасно, когда хорошая погода. Сегодня как раз такой случай. 

Недавно проводил аналитику своей аудитории и понял, что это вообще все! Мужчины, женщины, молодежь и очень взрослые люди — у меня абсолютно разношерстная аудитория, и я уверен, что на фестивале FERMA & JAZZ есть мои слушатели. Думаю, что люди любят меня за искренность, душевность, наверное, они чувствуют какое-то родство со мной и видят себя в моих песнях. Это самый главный зацеп. 
 

Свят:

Каждый гость фестиваля смог насладиться живыми выступлениями исполнителей, и это было круто! 

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8 сентября, в 22:12 +1
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Люди
СвятДмитрий Шатохин
Место
Заокский районТульская область

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