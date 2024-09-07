В первый день выборов в Тульской области проголосовали почти 23% избирателей

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Об этом сообщает региональный избирком.

В субботу, 7 сентября, в 8.00, в Тульской области открылись 1057 постоянных избирательных участков. Начался второй день голосования.

В первый день, 6 сентября, явка избирателей составила 22,96%.

Узнать адрес своего избирательного участка можно на сайте ЦИК России, а также на портале Госуслуг в разделе «Выборы».

6, 7 и 8 сентября в Тульской области проходят досрочные выборы Губернатора, выборы депутатов Тульской областной Думы и Тульской городской Думы, а также выборы представительных органов еще в 9 муниципальных образованиях.