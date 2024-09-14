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В Туле водитель BMW выбежал из машины и помог эпилептику во время припадка
Скрин из видео в телеграм-канале «Автохамы и ДТП».

В Туле водитель BMW выбежал из машины и помог эпилептику во время припадка

Инцидент произошел на улице Советской.

Жители Тулы рассказали о водителе BMW, который спас жизнь пешеходу с приступом эпилепсии. Видео опубликовано в группе «Автохамы и ДТП». 

Инцидент произошел на улице Советской. Пешеходу вдруг резко стало плохо — он упал на тротуар и забился в конвульсиях. Водитель очень быстро отреагировал, выскочил из иномарки и помог молодому человеку. 

— Человечность еще существует! Скорая приехала быстро, мужчина расшиб голову в эпилептическом припадке,  — сообщили очевидцы. 

Не проезжаете мимо попавших в беду, или затруднительную ситуацию людей. Помогайте, и этот мир станет чуточку добрее. 

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Автор:
сегодня, в 17:07 +12
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