Неимоверно ласковый кот ищет доброго хозяина

Молодой котик был оставлен дачниками на произвол судьбы. Взяли котенка для детей, поиграли летом и уехали. Кот ждал их несколько дней, потом стал добывать себе пропитание. Прибился к другим дачникам, у которых четыре кошки. Днём ходит ждать прежних хозяев, вечером приходит столоваться к кошкам.

Котик очень ласковый, совершенно не агрессивный, наивный и добрый. Черный с шоколадным отливом. Будет прекрасным компаньоном для людей любого возраста, главное, чтобы любили.

Звонить по телефону 8-953-438-52-40.