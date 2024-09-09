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Неимоверно ласковый кот ищет доброго хозяина

Неимоверно ласковый кот ищет доброго хозяина

Молодой котик был оставлен дачниками на произвол судьбы. Взяли котенка для детей, поиграли летом и уехали. Кот ждал их несколько дней, потом стал добывать себе пропитание. Прибился к другим дачникам, у которых четыре кошки. Днём ходит ждать прежних хозяев, вечером приходит столоваться к кошкам. 

Котик очень ласковый, совершенно не агрессивный, наивный и добрый. Черный с шоколадным отливом. Будет прекрасным компаньоном для людей любого возраста, главное, чтобы любили.

Звонить по телефону 8-953-438-52-40.

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