День города, Театральный дворик и фестиваль автокультуры: выходные в Туле

День города
Где: Тула.
14 сентября в Туле отметят День города. Публикуем полную программу.
Театральный дворик
Где: Тула.
14 и 15 сентября в Туле пройдет фестиваль уличных театров «Театральный дворик».
Туляков ждут 40 спектаклей и перфомансов, 35 театральных, цирковых, музыкальных, танцевальных коллективов, более 250 артистов из 7 городов.
Фестиваль автокультуры в «Октаве»
Где: Кластер «Октава».
14 сентября в «Октаве» пройдет фестиваль автокультуры.
Гостей ждёт насыщенная программа и множество красивых автомобилей на одной площадке: Lamborghini Murcielago, Ferrari Testarossa, Plymouth Prowler, Bentley Arnage LM, Mercedes SL AMG, Mercedes SLR AMG, Mercedes SLS AMG, Marussia, Aurus Senat, Toyota Supra, Porsche 356, Porsche 911 GT2/ Turbo 997, Porsche 911 Turbo 993, Subaru Impreza GC, Morgan Aero 8, Ford Mustang Shelby, Ferrari F12.
Electro fest 2024
Где: Кластер «Октава».
Стоимость: от 900 руб.
14 сентября в «Октаве» пройдет II фестиваль электронной музыки Electro fest 2024.
В лайн-апе объединятся как локальные диджеи города и ведущие диджеи страны.
Сила Тулы
Где: Площадь Ленина.
14 сентября на площади Ленина состоится традиционный чемпионат «Сила Тулы».
Кондуки Трейл
Где: Кондуки.
15 сентября в Тульской области пройдет забег «Кондуки Трейл».
Вечер памяти Михаила Горшенёва
Где: Градов music bar.
14 сентября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» пройдет вечер памяти Михаила Горшнёва.
Ветер в тополях
Где: Тульский камерный драматический театр.
13 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут героическую комедию «Ветер в тополях».