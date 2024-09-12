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День города, Театральный дворик и фестиваль автокультуры: выходные в Туле

День города, Театральный дворик и фестиваль автокультуры: выходные в Туле

А еще чемпионат «Сила Тулы», забег «Кондуки Трейл» и фестиваль электронной музыки — в нашем обзоре выходных.

День города

Когда: 14 сентября, суббота, 11.00.

Где: Тула.

Как Тула отпразднует День города: полная афиша

14 сентября в Туле отметят День города. Публикуем полную программу.

 

Театральный дворик

Когда: 14 и 15 сентября, суббота-воскресенье, 12.00.

Где: Тула.

Театральный дворик

14 и 15 сентября в Туле пройдет фестиваль уличных театров «Театральный дворик».

Туляков ждут 40 спектаклей и перфомансов, 35 театральных, цирковых, музыкальных, танцевальных коллективов, более 250 артистов из 7 городов.

 

Фестиваль автокультуры в «Октаве»

Когда: 14 сентября, суббота, 11.00.

Где: Кластер «Октава».

Фестиваль автокультуры в «Октаве»

14 сентября в «Октаве» пройдет фестиваль автокультуры.

Гостей ждёт насыщенная программа и множество красивых автомобилей на одной площадке: Lamborghini Murcielago, Ferrari Testarossa, Plymouth Prowler, Bentley Arnage LM, Mercedes SL AMG, Mercedes SLR AMG, Mercedes SLS AMG, Marussia, Aurus Senat, Toyota Supra, Porsche 356, Porsche 911 GT2/ Turbo 997, Porsche 911 Turbo 993, Subaru Impreza GC, Morgan Aero 8, Ford Mustang Shelby, Ferrari F12.

 

Electro fest 2024

Когда: 14 сентября, суббота, 22.00.

Где: Кластер «Октава».
Стоимость: от 900 руб.

Electro fest 2024

14 сентября в «Октаве» пройдет II фестиваль электронной музыки Electro fest 2024.

В лайн-апе объединятся как локальные диджеи города и ведущие диджеи страны.

 

Сила Тулы

Когда: 14 сентября, суббота, 11.00.

Где: Площадь Ленина.

Сила Тулы

14 сентября на площади Ленина состоится традиционный чемпионат «Сила Тулы». 

 

Кондуки Трейл

Когда: 15 сентября, воскресенье, 9.30.

Где: Кондуки.

Кондуки Трейл

15 сентября в Тульской области пройдет забег «Кондуки Трейл».

 

Вечер памяти Михаила Горшенёва

Когда: 14 сентября, суббота, 20.00.

Где: Градов music bar.

Вечер памяти Михаила Горшнёва

14 сентября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» пройдет вечер памяти Михаила Горшнёва.

 

Ветер в тополях

Когда: 13 сентября, пятница, 19.00.
Где: Тульский камерный драматический театр.
 

Ветер в тополях

13 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут героическую комедию «Ветер в тополях».

 

а что в кино?

Три богатыря. Ни дня без подвига

У трех богатырей что ни день, то подвиг по расписанию. То придется расследовать похищение княжеской короны, то спасать друзей из волшебного мира снов, то Конь Юлий с Алешей схлестнутся в эпической битве умов. Не бывает маленьких приключений, да и богатыри наши — немаленькие. Так что долго ли, коротко ли, а вас ждут три увлекательные истории разом.
 

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Автор:
12 сентября, в 17:31 +1
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