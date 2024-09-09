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В Алексине жители жалуются на странный пешеходный переход с «козьей тропинкой»
Фото из соцсетей Алексина.

В Алексине жители жалуются на странный пешеходный переход с «козьей тропинкой»

В администрации пообещали, что успеют доделать ремонт до конца ноября.

В социальных сетях жители Алексина пожаловались на странный пешеходный переход, который установили на улице 238-й Дивизии, 16 в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Оказалось, что к нему невозможно подойти: отсутствует тропинка и стоит столб. 

— Переход есть, а вот подход к нему тропиночка и то протоптанная козами. К пешеходному переходу подойти нельзя (ни со стороны пятерочки ни со стороны остановки) чтоб соблюдать правила пдд, либо нарушать те же правила (и получить в лучшем случае штраф, ведь не знающие водители не притормаживают где был старый переход), и переходить по «старому» переходу который не размечен. Или это сделано специально;

— Сейчас пойдет дождь люди не смогут по грязи подойти к пешеходному переходу (а он ведь находится практически на остановке транспорта) и людям придется волей неволей нарушать ПДД переходя дорогу в неположенном месте (не удивлюсь что еще и камеры поставят), — сетуют местные жители (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред). 

В администрации Алексина заявили, что обустройство подхода к пешеходному переходу входит в план работ по проекту. Ремонт доделают до конца ноября. 

— На портале «Открытый регион 71» указан максимальный срок выполнения, с учетом приемки работ МКУ «УКС г. Алексин», — подчеркнули в администрации. 
 

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Автор:
сегодня, в 09:44 +1
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