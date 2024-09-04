В Тульской области 17-летний парень на мотоцикле сбил двухлетнего ребенка

Фото УГИБДД по Тульской области.

3 сентября в 18.00 на улице Центральной деревни Рылево Одоевского района 17-летний парень за рулем мотоцикла эндуро Roliz Sport сбил двухлетнего мальчика.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, по предварительной информации, малыш шел по проезжей части в сопровождении матери в попутном направлении движению транспортного средства.

Уточняется, что парень не имел права управления, к тому же мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Ему оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

