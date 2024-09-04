Должник из Тулы скрывался от судебных приставов в Сочи

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На исполнении в отделении судебных приставов Советского района Тулы находилось производство о взыскании с 42-летнего мужчины уголовного штрафа в размере 50 тыс. рублей, назначенного за преступление по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

Осужденный не проживал по месту регистрации и всячески скрывался от сотрудников органов принудительного исполнения. Судебный пристав объявил должника в исполнительный розыск.

Выяснилось, что указанный мужчина проживает в Сочи.

— Должнику было разъяснено, что в случае дальнейшего уклонения от исполнения уголовного наказания судебным приставом будет направлено в суд представление о замене уголовного штрафа другим видом наказания, — сообщили в пресс-службе УФССП по Тульской области.

В тот же день осужденный оплатил уголовный штраф в полном объеме.