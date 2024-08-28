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В Арсеньевском районе прокуратура наказала «Тулаавтодор» за дырявые мосты
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Арсеньевском районе прокуратура наказала «Тулаавтодор» за дырявые мосты

Руководителю учреждения внесли представление.

Прокуратура Арсеньевского района проверила, как «Тулаавтодор» следит за содержанием мостов на автомобильных дорогах. 

Специалисты госучреждения не следили за состоянием 8 мостов на территории района, что привело к повреждению дорожного полотна, частичному разрушению покрытия пешеходных дорожек. 

— Кроме этого, элементы перил и ограждений мостовых сооружений не обработаны антикоррозийным покрытием, не установлены дорожные знаки, частично — перильные ограждения, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

В итоге руководителю «Тулаавтодор» внесли представление, в суд направили исковое заявление.
 

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Автор:
сегодня, в 12:17 0
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