В Арсеньевском районе прокуратура наказала «Тулаавтодор» за дырявые мосты

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Прокуратура Арсеньевского района проверила, как «Тулаавтодор» следит за содержанием мостов на автомобильных дорогах.

Специалисты госучреждения не следили за состоянием 8 мостов на территории района, что привело к повреждению дорожного полотна, частичному разрушению покрытия пешеходных дорожек.

— Кроме этого, элементы перил и ограждений мостовых сооружений не обработаны антикоррозийным покрытием, не установлены дорожные знаки, частично — перильные ограждения, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге руководителю «Тулаавтодор» внесли представление, в суд направили исковое заявление.

