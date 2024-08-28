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В Туле будут усилены меры безопасности во время празднования Дня знаний

В Туле будут усилены меры безопасности во время празднования Дня знаний

Будут задействованы силы всех ведомств.

28 августа врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев провел очередное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в регионе.

Главным вопросом заседания стала безопасность детей во время празднования Дня знаний. Для ее обеспечения будут задействованы силы всех ведомств, а особое внимание уделят профилактическим мероприятиям для недопущения угроз терроризма.

Также на заседании рассмотрели вопрос о готовности к обеспечению безопасности и общественного порядка при проведении голосования 6–8 сентября.

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Тула

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