Выборы в Тульской области: как проголосовать на дому

6, 7, 8 сентября состоятся выборы губернатора Тульской области, депутатов Тульской областной Думы и представительных органов местного самоуправления в 10 муниципальных образованиях региона, в том числе в Туле.

Избиратели смогут проголосовать в один из трех дней на избирательном участке. Участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера.

Если избиратель не сможет прийти на свой избирательный участок в дни голосования по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, или по иным уважительным причинам, то он сможет проголосовать на дому.

Для этого до 2 сентября необходимо подать заявление о голосовании вне помещения для голосования через портал «Госуслуги». Как показывает практика, именно этим способом наиболее часто пользуются желающие проголосовать на дому.

А с 29 августа по 14.00 8 сентября можно обратиться в участковую избирательную комиссию. Сделать это можно как в письменной, так и в устной форме — по телефону. Кроме того, соответствующую просьбу можно передать через знакомых или родственников.