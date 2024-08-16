Кимовская прокуратура взыскала с дропера миллион рублей

Установлено, что в октябре 2023 года 70-летний местный житель по указанию неустановленного лица, представившегося специалистом финансового отдела ПАО «Сбербанк России», перевел денежные средства в размере 999 000 рублей на расчетный счет подставного лица.

В результате предварительного следствия удалось установить личность владельца указанного банковского счета. Им оказался 20-летний житель Томска. С целью защиты интересов пенсионера межрайонная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Требования прокурора признаны судом обоснованными и удовлетворены. С жителя Томска в пользу потерпевшего взысканы денежные средства в общей сумме 1 млн 103 тысячи рублей.