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Подросток на мотоцикле столкнулся с автобусом в Дубовке: прокуратура контролирует выяснение обстоятельств ДТП

Подросток на мотоцикле столкнулся с автобусом в Дубовке: прокуратура контролирует выяснение обстоятельств ДТП

В результате ДТП парень госпитализирован с многочисленными травмами.

Узловская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин ДТП с участием 13-летнего юноши, произошедшего в п. Дубовка.

По предварительной информации, вечером 10 августа несовершеннолетний водитель кроссового мотоцикла, не имея права управления транспортными средствами, двигаясь по ул. Щербакова, допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автобусом.

Подросток с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

Напоминаем, что ответственность за действия несовершеннолетнего, не достигшего 16-летнего возраста, несут его законные представители (родители или опекуны) по статьям 5.35, 12.7 КоАП РФ.

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Место
ДубовкаУзловский районТульская область

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