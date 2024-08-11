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За трудоустройство нелегалов на стройку в Донском подрядчик оштрафован на 1,2 млн рублей

За трудоустройство нелегалов на стройку в Донском подрядчик оштрафован на 1,2 млн рублей

Суд назначил штраф на основании постановления прокурора.

Индивидуальный предприниматель, занимавшийся обустройством фасада строящегося многоквартирного дома на ул. Октябрьской микрорайона Центральный в Донском, незаконно привлек к трудовой деятельности пять иностранных граждан, не имеющих разрешения на работу.

По постановлениям прокурора суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина при отсутствии у этого иностранного гражданина патента). Сумма штрафов превысила 1,2 млн рублей.

 

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