За трудоустройство нелегалов на стройку в Донском подрядчик оштрафован на 1,2 млн рублей

Индивидуальный предприниматель, занимавшийся обустройством фасада строящегося многоквартирного дома на ул. Октябрьской микрорайона Центральный в Донском, незаконно привлек к трудовой деятельности пять иностранных граждан, не имеющих разрешения на работу.

По постановлениям прокурора суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина при отсутствии у этого иностранного гражданина патента). Сумма штрафов превысила 1,2 млн рублей.