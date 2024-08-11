Сливочное, молочное или пломбир: Роспотребнадзор рассказал, как выбирать мороженое

Чтобы не ошибиться с выбором, нужно изучить этикетку, уточнив вес и состав мороженого.

Этикетка

Ознакомьтесь с названием продукта. Мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем как — «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром».

В зависимости от массовой доли молочного жира, входящего в состав продукта, выделяют следующие виды мороженого:

молочное — не более 7,5% молочного жира;

сливочное — 8–11,5% молочного жира;

пломбир — не менее 12% молочного жира;

кисломолочное — не более 7,5% молочного жира;

мороженое с заменителем молочного жира — мороженое (молокосодержащий продукт) с массовой долей жира не более 15%.

При этом содержание заменителя молочного жира должно быть не более 50% от общего количества жира

Вес

Вес порции должен быть указан в граммах, ведь сведения об объёме в миллилитрах не отражают фактическую массу мороженого.

Правила упаковки и маркировки мороженого говорят, что перед отправкой в свободную розницу на этикете необходимо обозначить следующие сведения:

официальное наименование продукта, зафиксированное также в разрешительном документе;

официальный адрес фирмы-изготовителя, место расположения производственных мощностей;

масса порции в упаковке;

состав товара с полным списком ингредиентов;

процентное содержание жира;

пищевая ценность.

С июня 2019 года в обязательном порядке нужно обозначать факт наличия в мороженом заменителей молочного жира. Более того, теперь даже продавцы обязаны помечать продукцию на прилавках, не смешивать «настоящее» мороженое с тем, что изготовлено на заменителях. Название продукта, сделанного на растительном сырье не должно содержать терминов «молочное», «пломбир» и прочих, способных ввести покупателя в заблуждение касаемо использования ненатурального сырья.

Помимо сведений, перечисленных выше, на упаковке должны указываться следующие данные:

присутствие в продукте ГМО, витаминных и минеральных добавок;

дата производства и фасовки мороженого;

срок годности;

обозначение стандартов и технических регламентов, в соответствии с положениями которых контролировалось качество товара;

способ употребления, если он предполагает какие-то отличительные особенности.

Для упаковки мороженого допустимо использование бумаги, а также прочих материалов, которые не расходятся с положениями технических регламентов, не оказывают негативного влияния на вкусовые качества и иные характеристики продукта.

В России стала обязательной маркировка мороженого. Продукцию можно проверить через специальное бесплатное мобильное приложение Честный ЗНАК. Благодаря сервису каждый потребитель сможет убедиться в легальности любимого лакомства, узнать его реальный состав, дату производства и срок годности. А в случае правонарушения направить жалобу в Роспотребнадзор в несколько кликов.