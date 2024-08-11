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Сливочное, молочное или пломбир: Роспотребнадзор рассказал, как выбирать мороженое

Сливочное, молочное или пломбир: Роспотребнадзор рассказал, как выбирать мороженое

Чтобы не ошибиться с выбором, нужно изучить этикетку, уточнив вес и состав мороженого.

Этикетка

Ознакомьтесь с названием продукта. Мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем как — «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром».

В зависимости от массовой доли молочного жира, входящего в состав продукта, выделяют следующие виды мороженого:

  • молочное — не более 7,5% молочного жира;
  • сливочное — 8–11,5% молочного жира;
  • пломбир — не менее 12% молочного жира;
  • кисломолочное — не более 7,5% молочного жира;
  • мороженое с заменителем молочного жира — мороженое (молокосодержащий продукт) с массовой долей жира не более 15%.

При этом содержание заменителя молочного жира должно быть не более 50% от общего количества жира

Вес

Вес порции должен быть указан в граммах, ведь сведения об объёме в миллилитрах не отражают фактическую массу мороженого.

Правила упаковки и маркировки мороженого говорят, что перед отправкой в свободную розницу на этикете необходимо обозначить следующие сведения:

  • официальное наименование продукта, зафиксированное также в разрешительном документе;

  • официальный адрес фирмы-изготовителя, место расположения производственных мощностей;

  • масса порции в упаковке;

  • состав товара с полным списком ингредиентов;

  • процентное содержание жира;

  • пищевая ценность.

С июня 2019 года в обязательном порядке нужно обозначать факт наличия в мороженом заменителей молочного жира. Более того, теперь даже продавцы обязаны помечать продукцию на прилавках, не смешивать «настоящее» мороженое с тем, что изготовлено на заменителях. Название продукта, сделанного на растительном сырье не должно содержать терминов «молочное», «пломбир» и прочих, способных ввести покупателя в заблуждение касаемо использования ненатурального сырья.

Помимо сведений, перечисленных выше, на упаковке должны указываться следующие данные:

  • присутствие в продукте ГМО, витаминных и минеральных добавок;

  • дата производства и фасовки мороженого;

  • срок годности;

  • обозначение стандартов и технических регламентов, в соответствии с положениями которых контролировалось качество товара;

  • способ употребления, если он предполагает какие-то отличительные особенности.

Для упаковки мороженого допустимо использование бумаги, а также прочих материалов, которые не расходятся с положениями технических регламентов, не оказывают негативного влияния на вкусовые качества и иные характеристики продукта.

В России стала обязательной маркировка мороженого. Продукцию можно проверить через специальное бесплатное мобильное приложение Честный ЗНАК. Благодаря сервису каждый потребитель сможет убедиться в легальности любимого лакомства, узнать его реальный состав, дату производства и срок годности. А в случае правонарушения направить жалобу в Роспотребнадзор в несколько кликов.

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сегодня, в 13:08 0
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