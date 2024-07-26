Силовики проверили мигрантов на складе Wildberries в Тульской области

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Силовики провели проверку на складе интернет-магазина Wildberries в Тульской области. Как сообщает телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм», правоохранителей в первую очередь интересовали те из сотрудников, кто находится на территории России нелегально.

Проверяли также и тех, кто недавно получил гражданство России, но так и не встал на воинский учет.

— Всем нарушителям заботливо выписаны штрафы. А новоиспечённых россиян отвезли в военкомат для постановки на воинский учёт, — уточнили авторы канала.

Напомним, ранее в Госдуме предложили платить по 100 тысяч рублей за информацию о нелегальных мигрантах. Слуги народа считают, что инициатива будет полезна для общественной безопасности. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявлял, что речь в данном случае идет не о доносах, а о гражданской активности.