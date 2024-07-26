Тульский Роспотребнадзор помог жителям отсудить больше 25 млн рублей

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В пользу потребителей закончилось более 90% судов.

Жители Тульской области смогли отсудить 25,6 миллиона рублей и 888 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда благодаря специалистам Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

По статистике, 97% судов с участием специалистов ведомства заканчиваются в пользу потребителя. В разрезе сегментов потребительского рынка наибольшая доля поданных исков от общего числа пришлась на розничную торговлю — 87%, оставшаяся часть приходится на различные виды бытовых услуг.

— Иски в защиту конкретных граждан связаны с некачественным оказанием бытовых, жилищно-коммунальных, финансовых, транспортных туристских услуг, а также услуг связи и долевого строительства жилья, — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.