В Киреевском районе прокуратура заступилась за жильцов аварийного дома

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Прокуратура Тульской области заступилась за жителей дома № 23 на улице Соловцова в Болохово. Там многоквартирный дом 1962 года постройки уже долгое время находится в аварийном состоянии. В доме проживают многодетные семьи, инвалиды.

— При этом с 2010 года администрации Киреевского района и Болохова не исполняют решения суда, в соответствии с которыми на них возложены обязанности по организации отопления указанного жилого дома, изысканию денежных средств на работы по капитальному ремонту, проведению открытого конкурса, направленного на выбор управляющей организации, — рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Выступая в защиту прав жильцов дома, прокуратура внесла главам администраций представления с требованием устранить нарушения жилищного законодательства.

