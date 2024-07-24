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В Киреевском районе прокуратура заступилась за жильцов аварийного дома
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Киреевском районе прокуратура заступилась за жильцов аварийного дома

Многодетные семьи жили без отопления и управляющей компании.

Прокуратура Тульской области заступилась за жителей дома № 23 на улице Соловцова в Болохово. Там многоквартирный дом 1962 года постройки уже долгое время находится в аварийном состоянии. В доме проживают многодетные семьи, инвалиды.

— При этом с 2010 года администрации Киреевского района и Болохова не исполняют решения суда, в соответствии с которыми на них возложены обязанности по организации отопления указанного жилого дома, изысканию денежных средств на работы по капитальному ремонту, проведению открытого конкурса, направленного на выбор управляющей организации, — рассказали в пресс-службе регионального ведомства. 

Выступая в защиту прав жильцов дома, прокуратура внесла главам администраций представления с требованием устранить нарушения жилищного законодательства.
 

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Автор:
сегодня, в 12:40 0
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