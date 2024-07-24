В Туле «Львенок» вновь сошел с рельсов

Теперь уже на перекрестке улиц Кауля и Буденного.

Сегодня, 24 июля, в Туле на перекрестке улиц Кауля и Буденного трамвай сошел с рельсов. По предварительным данным, во время инцидента никто не пострадал.

— «Львёнок» сошел с рельсов в том месте, где в том году ремонтировали этот кусок, — рассказал Myslo местный житель Владислав, который и прислал в редакцию фото.

В пресс-службе администрации Тулы отметили, что на путях временно отремонтировали стык.

— После капитального ремонта стыка асфальтовое покрытие будет восстановлено до 15 августа, — добавили в пресс-службе.

Напомним, в выходные сошел с рельсов трамвай № 10 на пересечении улиц Плеханова и Кирова. Из-за реверсивного движения в связи с ремонтом вагон «Львенок» двигался по левым путям в сторону депо.