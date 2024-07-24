В Туле пройдет второй этап фестиваля паркового волейбола

Фестиваль паркового волейбола состоится 28 июля в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова.

К участию приглашаются мужские и женские команды без ограничения по возрасту, в составе двух участников. Регистрация и жеребьевка мужских команд в 7.30, начало игр в 8.00. Регистрация и жеребьевка женских команд в 12.30, начало игр в 13.00.

Заявки на участие принимаются по 26 июля включительно. Подробности ЗДЕСЬ.

Фестиваль проводится пятый год подряд, он помогает популяризировать здоровый образ жизни и спортивное долголетие.