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Покушение на убийство в Узловой: возбуждено уголовное дело

Покушение на убийство в Узловой: возбуждено уголовное дело

УМВД и СК поделились подробностями происшествия.

Сегодня, 24 июля, 34-летний ранее судимый Константин С. ударил ножом женщину у здания районного суда. После этого мужчина скрылся, а 27-летнюю потерпевшую госпитализировали.

В пресс-службе УМВД сообщили, что в ходе судебного разбирательства по разделу имущества в ходе бракоразводного процесса суд вынес решение не в пользу мужчины. После окончания заседания он на улице взял нож из машины, догнал пострадавшую, представлявшую в суде интересы его бывшей жены, ударил ее в шею и уехал с места происшествия. Затем поставил машину в гараж и сам пришел в районный отдел внутренних дел.

В региональном СК заявили, что по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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сегодня, в 13:26 0
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