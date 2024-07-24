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Житель Узловой ударил женщину ножом в шею прямо у здания суда

Житель Узловой ударил женщину ножом в шею прямо у здания суда

Женщина госпитализирована, за ее жизнь борются медики.

Инцидент произошел сегодня, 24 июля, на улице Гагарина, 26. По информации Myslo, пострадавшая представляла в суде интересы женщины, которая делит квартиру с бывшим мужем.

Через пару минут после очередного заседания бывший муж клиентки пострадавшей выбежал на улицу за женщиной и ударил её ножом в шею. После этого он сел в автомобиль и скрылся с места происшествия. Его поиском занимаются правоохранители.

Очевидцы вызвали истекающей кровью женщине скорую. Пострадавшую госпитализировали, за её жизнь борются врачи. 

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Автор:
сегодня, в 11:38 +3
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