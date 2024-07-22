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Пожар на ул. Марата в Туле: спасатели выносили пенсионерку из огня на руках
Фото ГУ МЧС по Тульской области.

Пожар на ул. Марата в Туле: спасатели выносили пенсионерку из огня на руках

Сообщение о возгорании в одной из квартир поступило в ночь на 22 июля.

На место происшествия на ул. Марата направили пожарно-спасательные подразделения.

Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу спасли двух человек. Пожилую хозяйку горящей квартиры спасатели выносили на руках. Из соседних квартир эвакуировали 20 человек, в их числе — один ребенок. 

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Пострадавших нет. 

— В результате происшествия выгорела комната, квартира закоптилась по всей площади. Причину пожара предстоит установить дознавателям спасательного ведомства, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области. 

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ГУ МЧС России по Тульской областиулица Марата
 

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