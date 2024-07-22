Пожар на ул. Марата в Туле: спасатели выносили пенсионерку из огня на руках

На место происшествия на ул. Марата направили пожарно-спасательные подразделения.
Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу спасли двух человек. Пожилую хозяйку горящей квартиры спасатели выносили на руках. Из соседних квартир эвакуировали 20 человек, в их числе — один ребенок.
Пострадавших нет.
— В результате происшествия выгорела комната, квартира закоптилась по всей площади. Причину пожара предстоит установить дознавателям спасательного ведомства, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.