Туляки пожаловались на заросшую репейником детскую площадку: администрация Тулы отреагировала на жалобу

По информации главного управления по Привокзальному территориальному округу администрации Тулы, репей растёт на пустыре рядом с детской площадкой.

Напомним, что в редакцию Myslo обратились возмущенные жители домов с улицы Серебровской в Туле. Они прислали фото и видео, на которых видно, что детская площадка буквально утопает в сорняках.

— Детская площадка во дворе ул. Серебровской, 4… Приглашаем детей администрации Привокзального района г. Тулы поиграть в прятки. Репейник выше человеческого роста! — писали читатели.

По информации главного управления по Привокзальному территориальному округу администрации Тулы, репей растёт на пустыре рядом с детской площадкой на ул. Серебровской. Окосу подлежит полоса шириной 2 метра вдоль дорог и тротуаров. Этот пустырь планируют окосить в течение дня.