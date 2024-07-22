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Туляки пожаловались на заросшую репейником детскую площадку: администрация Тулы отреагировала на жалобу

Туляки пожаловались на заросшую репейником детскую площадку: администрация Тулы отреагировала на жалобу

По информации главного управления по Привокзальному территориальному округу администрации Тулы, репей растёт на пустыре рядом с детской площадкой.

Напомним, что в редакцию Myslo обратились возмущенные жители домов с улицы Серебровской в Туле. Они прислали фото и видео, на которых видно, что детская площадка буквально утопает в сорняках.

— Детская площадка во дворе ул. Серебровской, 4… Приглашаем детей администрации Привокзального района г. Тулы поиграть в прятки. Репейник выше человеческого роста! — писали читатели. 

По информации главного управления по Привокзальному территориальному округу администрации Тулы, репей растёт на пустыре рядом с детской площадкой на ул. Серебровской. Окосу подлежит полоса шириной 2 метра вдоль дорог и тротуаров. Этот пустырь планируют окосить в течение дня.

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