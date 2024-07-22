Тульский Роспотребнадзор снял с продажи почти три тысячи контрабандных сигарет и электронок

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В первом полугодии 2024 года специалисты Роспотребнадзора по Тульской области провели 85 выездных проверок реализации никотинсодержащей продукции. Так, в 77 случаях нашли нарушения в части открытой выкладки продукции, продажи на расстоянии менее 100 метров от границ образовательных учреждений, реализации товаров без акцизов.

В результате 20 мониторинговых закупок специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота 2,98 тысячи единиц продукции. В частности, изделия без маркировки, с истекшим сроком годности, изображением пищевых продуктов на упаковке, отсутствием информации о продавце и другие.

По итогам проверок выдано 20 предписаний об устранении нарушений, в отношении предпринимателей возбуждено 54 дела об административном правонарушении. Сумма штрафов составила 315 500 рублей.