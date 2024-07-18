Бывший начальник Алексинской полиции на 12 лет отправится в колонию строгого режима

В Алексине оглашен приговор в отношении 3 бывших сотрудников полиции и 2 их соучастников. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в получении взяток, незаконной передаче огнестрельного оружия, посредничестве во взяточничестве и мошенничестве в особо крупном размере, сообщают пресс-службы областной прокуратуры и регионального СК.

Судом установлено, что с февраля по март 2022 года начальник МО МВД России «Алексинский», его помощник и еще одно должностное лицо отдела полиции получили через посредника — бывшего сотрудника УМВД — 450 тысяч рублей в качестве взятки. Полицейские должны были закрыть глаза на хищение имущества заброшенного животноводческого комплекса в деревне Замарино Алексинского района.

Начальник МО МВД России «Алексинский» совместно со своим подчиненным в период с 2020 по 2022 гг. получил через посредников 2,5 млн рублей от организаторов незаконных азартных игр в Алексине за «крышевание».

Также в июне 2023 года начальник МО МВД России «Алексинский» передал находящиеся на вооружении отдела полиции боевое огнестрельное оружие, его составные части и боеприпасы к нему двум своим сыновьям. Один из мальчиков был несовершеннолетним. Ребята в свое удовольствие постреляли на полигоне.

Кроме этого, бывший сотрудник УМВД России по Тульской области совместно с двумя соучастниками в марте 2016 года получил от некоего мужчины 3 млн рублей. За эти деньги правоохранители обещали подкупить сотрудников ФСБ и не возбуждать уголовное дело.

Приговором суда начальнику МВД по городу Алексину назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, а его помощнику — в виде 2,5 года.



Еще один сотрудник полиции отделался штрафом в 2 млн рублей. А двое соучастников получили условные сроки со штрафами по 1 миллиону рублей.