Врубил SHAMAN’a в 5 утра: в центре Тулы произошел конфликт с велосипедистом из-за громкой музыки

Кадр из видео.

Ранним утром 14 июля в центре Тулы произошел конфликт с местной знаменитостью — велосипедистом Алексеем, который ездит по городу с музыкальной колонкой. Мужчина припарковался у палатки с шаурмой и врубил на всю песни SHAMAN’a. Это было около 5 утра.

Громкая музыка разбудила туляков. Одна из местных жительниц вышла из дома и отправилась искать источник. Нарушителя покоя она быстро нашла. Однако велосипедист заявил, что музыка никому не мешает.

В конфликт вмешались случайные прохожие, которые встали на сторону тулячки. После нецензурного разговора участники разошлись, однако один из них, уходя, наставил на Алексея странный предмет, похожий на оружие.

Подробности конфликта — на видео: