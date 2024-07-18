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Врубил SHAMAN’a в 5 утра: в центре Тулы произошел конфликт с велосипедистом из-за громкой музыки
Кадр из видео.

Врубил SHAMAN’a в 5 утра: в центре Тулы произошел конфликт с велосипедистом из-за громкой музыки

Инцидент попал на видео.

Ранним утром 14 июля в центре Тулы произошел конфликт с местной знаменитостью — велосипедистом Алексеем, который ездит по городу с музыкальной колонкой. Мужчина припарковался у палатки с шаурмой и врубил на всю песни SHAMAN’a. Это было около 5 утра.

Громкая музыка разбудила туляков. Одна из местных жительниц вышла из дома и отправилась искать источник. Нарушителя покоя она быстро нашла. Однако велосипедист заявил, что музыка никому не мешает. 

В конфликт вмешались случайные прохожие, которые встали на сторону тулячки. После нецензурного разговора участники разошлись, однако один из них, уходя, наставил на Алексея странный предмет, похожий на оружие.

Подробности конфликта — на видео:

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