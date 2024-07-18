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В трех тульских школах проводят капитальный ремонт
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В трех тульских школах проводят капитальный ремонт

Из федерального, регионального, муниципального бюджетов на это выделено более 450 млн руб.

В Туле ведется капитальный ремонт школ. 17 июля по поручению главы администрации города Ильи Беспалова ход работ в ЦО «Гимназия № 11 им. Александра и Олега Трояновских» на ул. Каминского проинспектировал первый заместитель Дмитрий Ярцев.

В выездном совещании приняли участие начальник управления образования Татьяна Золотова, представители подрядной организации.

Региональный проект «Модернизация школьных систем образования» государственной программы РФ «Развитие образования» реализуют по поручению Президента: в Туле с 2022 года было отремонтировано пять школ.

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В 2024 году в областной столице капитальный ремонт проводят в школьных подразделениях трех центров образования № 11, 39, 26. На всех объектах выполняется ремонт зданий и помещений, приобретается необходимую мебель и оборудование. Из федерального, регионального, муниципального бюджетов выделено более 450 млн руб. Также предусмотрены работы по благоустройству школьных территорий, обеспечение требований антитеррористической защищенности.

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Как сообщает городская администрация, в настоящее время ремонт в здании гимназии № 11 выполнен на 35 процентов. Здание было построено в 1914 году, капремонт здесь проводится впервые. Помимо ремонта, подрядчик выполняет и ряд реставрационных работ: школа будет соответствовать всем современным требованиям, и при этом здание сохранит свою историческую самобытность.

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Параллельно идут работы по благоустройству прилегающей территории, их планируется завершить в августе: выполнят асфальтирование, обустроят двор, уложат резиновое покрытие, установят площадку для воркаута.

В ходе выездного совещания Дмитрий Ярцев отметил, что ремонт нужно завершить в соответствии с графиком, в январе 2025 года, и чтобы дети сели за новые парты в обновленном здании вскоре после его окончания.

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