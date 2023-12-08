  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле погиб политтехнолог Владислав Абрамов - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле погиб политтехнолог Владислав Абрамов

В Туле погиб политтехнолог Владислав Абрамов

По предварительным данным, он был зверски избит в ночь на 5 декабря. Владислав скончался через несколько дней после произошедшего.

Как стало известно Myslo, 40-летний Владислав невольно стал участником конфликта у бара Beer Time на ул. Октябрьской, 37. Его избили несколько человек, Владислав получил травмы головы. 

Два дня он жаловался на головные боли, несколько раз вызывал скорую. В очередной вызов его убедили поехать в больницу, и он согласился. Но до больницы не доехал — умер в машине скорой помощи.

По информации Myslo, в в Зареченском отделе полиции есть материал проверки по факту избиения. А накануне смерти с Абрамовым связывался некий мужчина, который представился «чемпионом по панкратиону». Он якобы предлагал встретиться, чтобы «замять» историю, просил, чтобы Владислав забрал заявление.

Родственники Абрамова опасаются, что кто-то может повлиять на следствие и итоги посмертной медэкспертизы и те, кто избил Владислава, смогут уйти от ответственности.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:49 +8
Другие статьи по темам
Событие
скончался Владислав Абрамовизбиение
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки без пересадок смогут на поезде доехать до Волгограда, Симферополя и Минска
Туляки без пересадок смогут на поезде доехать до Волгограда, Симферополя и Минска
Тульская прокуратура проверит цены на яйца: их цена за год выросла на 40%
Тульская прокуратура проверит цены на яйца: их цена за год выросла на 40%
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.