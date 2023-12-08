В Туле погиб политтехнолог Владислав Абрамов

Как стало известно Myslo, 40-летний Владислав невольно стал участником конфликта у бара Beer Time на ул. Октябрьской, 37. Его избили несколько человек, Владислав получил травмы головы.
Два дня он жаловался на головные боли, несколько раз вызывал скорую. В очередной вызов его убедили поехать в больницу, и он согласился. Но до больницы не доехал — умер в машине скорой помощи.
По информации Myslo, в в Зареченском отделе полиции есть материал проверки по факту избиения. А накануне смерти с Абрамовым связывался некий мужчина, который представился «чемпионом по панкратиону». Он якобы предлагал встретиться, чтобы «замять» историю, просил, чтобы Владислав забрал заявление.
Родственники Абрамова опасаются, что кто-то может повлиять на следствие и итоги посмертной медэкспертизы и те, кто избил Владислава, смогут уйти от ответственности.