Лучшие стартапы тульских студентов получат гранты в размере 1 миллиона рублей

Фото Алексея Пирязева.

Фонд содействия инновациям (ФСИ) утвердил результаты V очереди конкурса «Студенческий стартап». В рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» Фонд организует его уже 3 года.

В этом году победителями конкурса стали 6 тульских проектов:

«Создание конструктора интерактивных игровых ботов для продвижения фильмов, игр, мероприятий на основе текстового сценария» (проект студентки ТГПУ им. Л. Н. Толстого Арины Клюкиной в рамках направления «Креативные индустрии»);

«Разработка ультрафиолетовой фитолампы для выращивания декоративных культур» (проект студентки ТГПУ им. Л. Н. Толстого Софии Михайловой в рамках направления «Биотехнологии»);

«Школа инсульта» (проект студента ТГПУ им. Л. Н. Толстого Дмитрия Фирскова в рамках направления «Медицина и технологии здоровьесбережения»);

«Создание онлайн-сервиса на базе технологии Telegram web apps для создания мини-сайтов в Телеграм, дополненных специальными дизайнерскими QR-кодами для легкого доступа клиентов к ним (проект студентки ТГПУ им. Л. Н. Толстого Софии Кошелевой в рамках направления „Креативные индустрии“)»;

«Социальная сеть для путешественников „Шагай и точка“ (проект студента ТГПУ им. Л. Н. Толстого Ивана Нехаева в рамках направления „Креативные индустрии“)»;

«Создание онлайн-платформы для создания веб-приложений с использованием искусственного интеллекта (проект студента ТулГУ Вячеслава Хохлова в рамках направления „Цифровые технологии“)».

По итогам отбора победившие проекты получат финансирование в размере 1 млн рублей.

— Содействие в реализации бизнес-инициатив и технологических стартапов — одна из ключевых задач нацпроекта «Наука и университеты» и Десятилетия науки и технологий. В рамках программы развития науки и инноваций Тульской области особое внимание уделяется поддержке молодежи — проводятся отборы именных стипендиатов, соискателей грантов и премий в сфере науки и техники. Участие вузов в федеральных проектах «Приоритет 2030» и НОЦ «ТулаТЕХ» обеспечивает формирование пула разработчиков передовых технологий, в том числе в ИТ-сфере, — сказал председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Панкратов.