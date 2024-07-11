Тулячка отправится в колонию на 3 года за «пересол»

В преддверии праздника 8 Марта женщина решила порадовать себя и через интернет заказала наркотическое средство. После оплаты она получила координаты и изображение места нахождения «закладки» — на территории вокзала. Купленный «товар» она нашла и спустя некоторое время употребила часть наркотика. Остальное решила оставить на вечер.

Когда женщина собиралась отправиться домой, то привлекла внимание сотрудников транспортной полиции. Ее задержали по подозрению в употреблении наркотических средств и доставили в дежурную часть линейного отдела.

В ходе личного досмотра у нее изъяли наркотическое средство — производное N-метилэфедрона. Масса его составила 1,4 г, что является крупным размером.

Суд приговорил женщину к 3 годам и 1 месяцу исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба Тульской транспортной прокуратуры Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.