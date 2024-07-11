В Веневском районе утонул мужчина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Его тело из воды достали водолазы.

В Веневском районе в населенном пункте слобода Озеренская из водоёма, не оборудованного для купания, водолазы областной поисково-спасательной службы извлекли тело мужчины. Погибшему 33 года.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Тульской области призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности при отдыхе у водоемов: