В Веневском районе утонул мужчина

В Веневском районе в населенном пункте слобода Озеренская из водоёма, не оборудованного для купания, водолазы областной поисково-спасательной службы извлекли тело мужчины. Погибшему 33 года.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Тульской области призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности при отдыхе у водоемов:
- не купайтесь в необорудованных местах;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не оставляйте детей без присмотра.