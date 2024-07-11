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В Веневском районе утонул мужчина
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Веневском районе утонул мужчина

Его тело из воды достали водолазы.

В Веневском районе в населенном пункте слобода Озеренская из водоёма, не оборудованного для купания, водолазы областной поисково-спасательной службы извлекли тело мужчины. Погибшему 33 года.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. 

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Главное управление МЧС России по Тульской области призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности при отдыхе у водоемов:

  • не купайтесь в необорудованных местах;
  • не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не оставляйте детей без присмотра.

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