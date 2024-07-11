Дмитрий Миляев подал документы о выдвижении на пост губернатора Тульской области

Врио губернатора Дмитрий Миляев подал в избирательную комиссию Тульской области документы о регистрации его в качестве кандидата на должность главы региона.

Напомним, указ о назначении Миляева временно исполняющим обязанности губернатора подписал Президент Владимир Путин. Документ был опубликован 15 мая на сайте Кремля. Губернаторское кресло освободилось после того, как Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником.

Ранее на протяжении двух лет Дмитрий Миляев являлся первым заместителем губернатора Тульской области. До 2022 года он занимал должность главы администрации Тулы, еще раньше — министра сельского хозяйства региона. Дмитрий Миляев — уроженец Киреевского района Тульской области.

Выборы губернатора региона состоятся 6, 7 и 8 сентября. Подробнее о выборах читайте здесь.