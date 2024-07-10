Wildberries окажет материальную помощь семье погибшего сотрудника

Ранее мы писали, что на складе Wildberries в Алексине скончался 48-летний сотрудник. Проверку по данному факту проводят полиция и областная прокуратура. Представители Wildberries заявили, что окажут семье погибшего материальную помощь:

— Причины случившегося выясняются, по предварительным данным, смерть наступила по причине болезни из-за оторвавшегося тромба. Мы выражаем глубокие соболезнования семье умершего. Чтобы поддержать их в этой тяжелый период, Wildberries окажет им материальную помощь. Wildberries принимает активное участие в расследовании случившегося и оказывает содействие.

Ранее сотрудники склада угрожали забастовкой из-за невыносимых условий работы в жару.