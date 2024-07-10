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В Туле будущим и настоящим педагогам помогут найти работу

В Туле будущим и настоящим педагогам помогут найти работу

Региональный рекрутинговый центр Министерства образования поможет студентам и соискателям с педагогическим образованием.

Региональный рекрутинговый центр Тульской области, действующий в рамках Центра опережающей профессиональной подготовки Тульской области (на базе ТГМК им. Н.Демидова) открыл свои двери для всех, кто ищет работу в образовательных организациях Тульской области.
 
Там вы сможете: 

  • составить профессиональное резюме и подобрать подходящие вакансии; 
  • получить информацию о государственных программах поддержки; 
  • узнать о единовременной выплате молодым педагогам в размере от 63 000 рублей. 

Адрес: Тула, Венёвское шоссе, 3. Записаться на консультацию можно по тел. +7 (953) 957-88-05.   

Региональный рекрутинговый центр - это координационный центр Министерства образования Тульской области, создан в 2024 году для решения кадрового вопроса в государственных образовательных организациях Тулы и Тульской области.

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