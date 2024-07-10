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В Донском бизнесмена оштрафовали на 2,4 млн рублей за контрабанду сигарет и алкоголя
Фото: ru.freepik.com.

В Донском бизнесмена оштрафовали на 2,4 млн рублей за контрабанду сигарет и алкоголя

Его подельница получила полумиллионный штраф.

В Донском суде рассмотрели уголовное дело в отношении местного предпринимателя и его сотрудницы. Их осудили за хранение и сбыт контрафактного табака и алкогольных напитков. 

Как оказалось, предприниматель арендовал нежилые помещения, в которых организовал диспетчерскую для такси «Зеленый огонёк» и магазины «Пивная бочка». В помещениях он хранил табачные изделия и алкогольную продукцию без акцизов.

В помещениях работали продавцы и диспетчеры без каких-либо трудовых договоров. Подельница бизнесмена работала одним из диспетчеров такси. 

По результатам рассмотрения уголовного дела предприниматель получил штраф в 2,4 миллиона рублей с рассрочкой выплаты. Его помощницу оштрафовали на 500 тысяч рублей. 

 

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Автор:
сегодня, в 11:25 +1
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