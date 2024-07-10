В Донском бизнесмена оштрафовали на 2,4 млн рублей за контрабанду сигарет и алкоголя

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В Донском суде рассмотрели уголовное дело в отношении местного предпринимателя и его сотрудницы. Их осудили за хранение и сбыт контрафактного табака и алкогольных напитков.

Как оказалось, предприниматель арендовал нежилые помещения, в которых организовал диспетчерскую для такси «Зеленый огонёк» и магазины «Пивная бочка». В помещениях он хранил табачные изделия и алкогольную продукцию без акцизов.

В помещениях работали продавцы и диспетчеры без каких-либо трудовых договоров. Подельница бизнесмена работала одним из диспетчеров такси.

По результатам рассмотрения уголовного дела предприниматель получил штраф в 2,4 миллиона рублей с рассрочкой выплаты. Его помощницу оштрафовали на 500 тысяч рублей.