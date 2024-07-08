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Возле «Гостинки» девочка-подросток на самокате сбила ребенка

Возле «Гостинки» девочка-подросток на самокате сбила ребенка

Прохожие вызвали скорую.

Днем 8 июля на ул. Тургеневской около «Гостиного двора» девочка-подросток на самокате врезалась в идущего по тротуару ребенка. О происшествии Myslo рассказали очевидцы. 

— Девочка и меня по руке задела. А потом влетела в ребенка. Мальчик лет десяти упал и ударился головой. Сама девочка тоже рухнула с самоката. Я вызвала скорую, — рассказала Myslo очевидица Ирина. — Малыш шел с мамой, та принялась отчитывать самокатчицу. Девочка не прекращая извинялась, осталась с ними ждать скорую. 

Как стало известно Myslo, сотрудников ДПС вызывать на место не стали, самокатчица и родители ребенка от претензий друг к другу отказались.

Ранее Myslo рассказывал, что покалечивший тулячку самокатчик отделался условным сроком. Историю читайте здесь.

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