  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Щекино ломбард уличили в незаконной рекламе займов - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Щекино ломбард уличили в незаконной рекламе займов
Фото: ru.freepik.com.

В Щекино ломбард уличили в незаконной рекламе займов

Организация работала без лицензии.

Антимонопольная служба пресекла распространение недостоверной рекламы одного из ломбардов в Щекино, который в нарушение закона рекламировал выдачу займов под залог автомобиля. Об этом сообщает тульское УФАС.

Оказалось, что ломбард не имеет лицензии и не состоит в госреестрах Банка России, а значит, и не имеет права на распространение рекламы. 

— Реклама услуг по предоставлению потребительских займов лицами, не осуществляющими профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, не допускается, — сообщили в региональном ведомстве. 

Комиссия антимонопольного управления признала рекламу ненадлежащей и вынесла ломбарду предписание. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 15:30 +1
Другие статьи по темам
Место
Щекино
Прочее
УФАС России по Тульской области
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Возле «Гостинки» девочка-подросток на самокате сбила ребенка
Возле «Гостинки» девочка-подросток на самокате сбила ребенка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.