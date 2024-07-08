В Щекино ломбард уличили в незаконной рекламе займов

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Антимонопольная служба пресекла распространение недостоверной рекламы одного из ломбардов в Щекино, который в нарушение закона рекламировал выдачу займов под залог автомобиля. Об этом сообщает тульское УФАС.

Оказалось, что ломбард не имеет лицензии и не состоит в госреестрах Банка России, а значит, и не имеет права на распространение рекламы.

— Реклама услуг по предоставлению потребительских займов лицами, не осуществляющими профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, не допускается, — сообщили в региональном ведомстве.

Комиссия антимонопольного управления признала рекламу ненадлежащей и вынесла ломбарду предписание.