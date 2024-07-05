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Покалечивший тулячку самокатчик отделался условным сроком
Фото из архива Myslo.

Покалечивший тулячку самокатчик отделался условным сроком

Решение вынес мировой суд.

В Туле мировой судья Зареченского района вынес решение по уголовному делу самокатчика, сбившего тулячку Оксану Воронину.

Суд назначил 41-летнему Сергею Т. условное наказание — 1 год и 6 месяцев. Потерпевшая также потребовала 300 тысяч в качестве возмещения морального вреда. Этот иск выделили в гражданское производство и рассмотрят позже.

Напомним, в начале апреля мужчина на самокате сбил Оксану Воронину на ул. Октябрьской в Туле. Женщина получила серьезные травмы. Против водителя возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда по неосторожности».

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Автор:
сегодня, в 16:14 +1
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