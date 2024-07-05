Покалечивший тулячку самокатчик отделался условным сроком

Фото из архива Myslo.

В Туле мировой судья Зареченского района вынес решение по уголовному делу самокатчика, сбившего тулячку Оксану Воронину.

Суд назначил 41-летнему Сергею Т. условное наказание — 1 год и 6 месяцев. Потерпевшая также потребовала 300 тысяч в качестве возмещения морального вреда. Этот иск выделили в гражданское производство и рассмотрят позже.

Напомним, в начале апреля мужчина на самокате сбил Оксану Воронину на ул. Октябрьской в Туле. Женщина получила серьезные травмы. Против водителя возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда по неосторожности».