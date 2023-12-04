Убийца годовалого сына задержан. Он пытался убить себя

37-летнего Андрея Евланичева нашли в поле в двух километрах от места преступления.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан мужчина, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления в отношении малолетнего сына.

Его задержали в поле на расстоянии около двух километров от места преступления. По предварительной информации, незадолго до задержания он пытался причинить себе ножевое ранение.

На место задержания была вызвана бригада скорой помощи. В настоящее время жизни задержанного ничего не угрожает.

Как сообщили в Следственном комитете, Евланичев госпитализирован. Как только ему окажут необходимую медпомощь, его доставят на допрос к следователю.

Напомним, вечером 4 декабря в квартире в пос. Молодёжный обнаружено тело годовалого мальчика с ножевым ранением. Его отец Андрей Евланичев был объявлен в розыск.

По нашим данным, мужчина страдает психическим расстройством.