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Угрожал убийством фельдшеру и материл полицейских: в Тульской области осудили дебошира
Фото из архива Myslo.

Угрожал убийством фельдшеру и материл полицейских: в Тульской области осудили дебошира

На суде обвиняемый раскаялся и извинился перед всеми, кому успел навредить.

Ранее Myslo писал про 49-летнего буяна из Тульской области. Он монтировкой душил приехавшего на вызов фельдшера, а потом обматерил и напал на подоспевшего к медику на помощь полицейского. 

Одоевский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению дебошира по трём уголовным статьям. Подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном и извинился потерпевшим.

Суд признал его виновным и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 400 часов обязательных работ . Приговор в законную силу пока не вступил.

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