В Тульской области инфляция ниже, чем в целом по стране

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Уровень годовой инфляции в Тульской области в мае почти не изменился и составил 7,6%. Это ниже, чем в среднем по стране (8,3%) и по ЦФО (8,4%). По данным Центробанка, в мае годовая инфляция ускорилась в 71 из 82 российских регионов.

На рост цен повлияли возросшие издержки предприятий. У производителей мясной продукции растут расходы на зарплату – из-за этого цены на свинину и колбасные изделия растут быстрее. В конце весны традиционно растёт импорт картофеля. В этом году поставки сократились, а логистика подорожала. Это повлияло на цены.

В непродовольственном секторе зафиксировано снижение инфляции. Из-за выхода китайских брендов на вторичный автомобильный рынок иномарки подешевели. С наступлением сезона отпусков выросли цены на авиабилеты.

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«Потребительская активность населения продолжает находиться на высоком уровне, а это один из основных факторов роста цен. Высокая ключевая ставка делает привлекательными вклады, и граждане могут защитить свои сбережения. Выбрав банковский вклад, люди откладывают покупки, спрос снижается, а цены растут медленнее или вовсе не растут», — отмечает заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.