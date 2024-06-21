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В Тульской области инфляция ниже, чем в целом по стране
Фото из архива Myslo

В Тульской области инфляция ниже, чем в целом по стране

К таким выводам пришли аналитики Банка России.

Уровень годовой инфляции в Тульской области в мае почти не изменился и составил 7,6%. Это ниже, чем в среднем по стране (8,3%) и по ЦФО (8,4%). По данным Центробанка, в мае годовая инфляция ускорилась в 71 из 82 российских регионов. 

На рост цен повлияли возросшие издержки предприятий. У производителей мясной продукции растут расходы на зарплату – из-за этого цены на свинину и колбасные изделия растут быстрее. В конце весны традиционно растёт импорт картофеля. В этом году поставки сократились, а логистика подорожала. Это повлияло на цены.

В непродовольственном секторе зафиксировано снижение инфляции. Из-за выхода китайских брендов на вторичный автомобильный рынок иномарки  подешевели. С наступлением сезона отпусков выросли цены на авиабилеты.

Подробности ищите в информационно-аналитическом материале.

«Потребительская активность населения продолжает находиться на высоком уровне, а это один из основных факторов роста цен. Высокая ключевая ставка делает привлекательными вклады, и граждане могут защитить свои сбережения. Выбрав банковский вклад, люди откладывают покупки, спрос снижается, а цены растут медленнее или вовсе не растут», — отмечает заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

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Фотограф:
сегодня, в 21:54 −2
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